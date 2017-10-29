ريال مدريد يسقط أمام جيرونا في الدوري الإسباني (فيديو)

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تلقى نادي ريال مدريد الإسباني خسارة مفاجأة من نظيره جيرونا، الصاعد حديثًا للدوري الإسباني، بهدفين لهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتيليفي في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

جاء هدف الريال الوحيد بعدما انطلق كريم بنزيما في هجمة مرتدة ثم مررها لرونالدو، ليسدد من خارج المنطقة، وترتد من الحارس أمام إيسكو الذي أسكنها الشباك، في الدقيقة 12.



وفي الشوط الثاني استطاع كريستيان ستواني أن يتعادل لصالح جيرونا في الدقيقة 54، بعدما حصل على الكرة من مافيو داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب في دفاع الريال ثم وضعها في مرمى كاسيا حارس الملكي.



ونجح "بورتو" في تعزيز النتيجة لصالح جيرونا في الدقيقة 58، بعدما استقبل تصويبة من مافيو بالكعب ليسكنها في الشباك.



بهذه النتيجة رفع جيرونا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ11 بجدول الترتيب، بينما بقى ريال مدريد بـ20 نقطة في المركز الثالث متساويًا مع أتلتيكو مدريد الرابع، وعلى بعد 8 نقاط من برشلونة المتصدر.