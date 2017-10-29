سفير روسيا في واشنطن: لا فائدة من العقوبات على كوريا الشمالية والحوار هو الحل

موسكو - (أ ش أ):

قال أناتولي أنطونوف، السفير الروسي في واشنطن، اليوم الأحد ، إن العقوبات ضد كوريا الشمالية لن تحل المشكلة، وإنه من المهم استئناف الحوار المثمر مع بيونج يانج.

وأضاف السفير الروسي، ذو الخلفية العسكرية الذي عينه الرئيس الروسي بوتين مؤخرا سفيرا في واشنطن: "روسيا تدعم كل مشاريع القرارات داخل مجلس الأمن الدولي وتنفذها جميعا لحث القيادة الكورية الشمالية على تغيير مسار سياستها الخارجية والتخلي عن طموحاتها النووية والصاروخية".

وتابع ـ وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية ـ إن العقوبات ليست حلا، وإن الخنق الصريح للدولة بالعقوبات لن يفلح، ويجب التفكير بشأن كيفية استئناف الحوار المثمر وليس فقط تغليط العقوبات.