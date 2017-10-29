سفير روسيا في واشنطن: لا فائدة من العقوبات على كوريا الشمالية والحوار هو الحل
سفير روسيا في واشنطن: لا فائدة من العقوبات على كوريا الشمالية والحوار هو الحل
08:31 م الأحد 29 أكتوبر 2017
أناتولي أنطونوف السفير الروسي في واشنطن
موسكو - (أ ش أ):
قال أناتولي أنطونوف، السفير الروسي في واشنطن، اليوم الأحد ، إن العقوبات ضد كوريا الشمالية لن تحل المشكلة، وإنه من المهم استئناف الحوار المثمر مع بيونج يانج.
وأضاف السفير الروسي، ذو الخلفية العسكرية الذي عينه الرئيس الروسي بوتين مؤخرا سفيرا في واشنطن: "روسيا تدعم كل مشاريع القرارات داخل مجلس الأمن الدولي وتنفذها جميعا لحث القيادة الكورية الشمالية على تغيير مسار سياستها الخارجية والتخلي عن طموحاتها النووية والصاروخية".
وتابع ـ وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية ـ إن العقوبات ليست حلا، وإن الخنق الصريح للدولة بالعقوبات لن يفلح، ويجب التفكير بشأن كيفية استئناف الحوار المثمر وليس فقط تغليط العقوبات.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
واشنطن بوست: هدف أمريكا من نشر "أعتدة استراتيجية" في سيول "غامض"
-
ماتيس يحذر من "رد عسكري ضخم" حال استخدمت كوريا الشمالية السلاح النووي
-
ماتيس لـ"كوريا الشمالية": سنرد بقوة على أي هجوم علينا أو على حلفائنا
-
كوريا الشمالية تفرج عن قارب صيد كوري جنوبي وطاقمه
إعلان
إعلان