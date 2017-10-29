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الخطوط السعودية تبدأ غدًا تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى بغداد بعد توقف 27 عامًا

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مصراوي Masrawy

الخطوط تبدأ غدًا تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى بغداد بعد توقف 27 عامًا

08:27 م الأحد 29 أكتوبر 2017

الخطوط السعودية تبدأ غدًا تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى بغداد بعد توقف 27 عامًا

الخطوط الجوية السعودية

الرياض - (أ ش أ):
تستأنف الخطوط الجوية السعودية غداً رحلاتها الرسمية والمنتظمة بين المملكة العربية السعودية والعراق بعد توقف استمر 27 عاماً، وسوف تغادر الرحلة الإفتتاحية مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الساعة 12:35 ظهراً وعلى متنها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ورؤساء القطاعات التشغيلية وممثلون لوسائل الإعلام المختلفة والضيوف المسافرون على الرحلة الافتتاحية.

وأعدت شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي احتفالاً بهذه المناسبة، حيث سيتم خدمة الضيوف وإنهاء إجراءات سفرهم عبر منصة خدمة خاصة وتسليم كل ضيف وثيقة السفر على الرحلة الافتتاحية بعد إعادة التشغيل الرسمي والرحلات المنتظمة للناقل الوطني بين المملكة والعراق.

ويأتي تشغيل الخطوط السعودية للرحلات الرسمية والمنتظمة بين السعودية والعراق مواكباً للنمو والتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الإستراتيجية والذي من ضمن أهدافه تعزيز الوضع التنافسي للسعودية على القطاع الدولي عبر التشغيل إلى وجهات دولية جديدة.

وتُعد العاصمة العراقية بغداد الوجهة الدولية الخامسة التي يتم تدشينها خلال عام 2017 م بعد التشغيل إلى كل من ملطان في باكستان وبورتسودان في شهر إبريل ، ثم موريشيوس في سبتمبر، وترافندروم بالهند في الأول من أكتوبر الجاري، ويتم تخطيط التشغيل إلى الوجهات الدولية ــ ومنها بغداد ــ بناء على دراسات مستفيضة لخدمة شرائح متعددة من الضيوف تشمل المعتمرين والحجاج والمستثمرين والسياح ، وكذلك الضيوف المواصلين إلى الوجهات الدولية الأخرى التي تصل إليها السعودية أو شركائها في تحالف سكاي تيم الدولي.

وقد أنهت الخطوط السعودية كافة الاستعدادات لتشغيل رحلاتها إلى العراق، حيث تمت جدولة رحلتين يومياً في الاتجاه الواحد، 28 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين، من جدة إلى بغداد ضمن الجدول التشغيلي المنتظم، والتنسيق للتشغيل من بغداد إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قريباً، وكذلك التخطيط للتوسع في التشغيل ليشمل وجهات عراقية أخرى، مع إمكانية دعم الناقل الوطني لحركة موسم الحج التشغيلية من العراق بتوفير رحلات إضافية، ويتم تشغيل الرحلات إلى العراق بطائرات عريضة البدن ذات سعة مقعدية عالية.

هذا المحتوى من

Asha

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