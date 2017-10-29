أخبار عاجلة

مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد - الأحد 29 أكتوبر 2017 -
فؤاد علام: أرفض أن تكون «التصفية» أسلوبًا لمواجهة الإرهابيين -
اليوم.. محاكمة 3 صحفيين بجريدة قومية بتهمة سبّ الفنان عمرو يوسف -
إغلاق مطار بريمن الألماني بعد خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط -
نبيه الوحش: «لو بنتي لابسة بنطلون مقطوع التحرش بيها واجب وطني» (فيديو) -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 29-10-2017 | ظاهرة التسول | -
اليوم.. أول جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" بعد وفاة مهدي عاكف -
«انهيار استراتيجية ميدو».. الأرقام السلبية تهدد مسيرة «العالمي» مع دجلة -
أحمد الأحمر: كنا عازمون على التتويج باللقب الإفريقي (فيديو) -
رهان مكتوب على الهواء بين رضا عبد العال وإبراهيم فايق (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ساويرس تعليقًا علي سحب الثقة من «القفاص»: اللهم لا شماتة

Google+ Print
ساويرس تعليقًا علي سحب الثقة من «القفاص»: اللهم لا شماتة ساويرس تعليقًا علي سحب الثقة من «القفاص»: اللهم لا شماتة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، علي قرار الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بسحب الثقة من نصر القفاص الأمين العام للحزب، والدعوة لانتخاب أمين جديد، قائلاً: «اللهم لا شماتة».

وكان رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل، قرر سحب الثقة من الأمين العام نصر القفاص، عقب كتاب أعضاء الهيئة العليا للحزب ووفقًا للائحة النظام الأساسى. كما قرر رئيس الحزب دعوة الهيئة العليا للانعقاد فى موعد لم يحدد حتى موعد كتابة هذه السطور، لانتخاب الأمين العام الجديد للحزب.
 

شاهد أيضا

وكان خلاف وقع داخل حزب المصريين الأحرار فى ديسمبر العام الماضى، بين مجلس أمناء الحزب وساويرس  من ناحية، ورئيس الحزب الحالى الدكتور عصام خليل بجانب عدد آخر من قيادات الحزب من ناحية أخري، وذلك بسبب تعديلات المؤتمر العام للحزب  للائحة الداخلية للحزب ودور مجلس الأمناء بالحزب في الفترة القادمة الأمر الذي أدى إلى انقسام الحزب إلى جبهتين، لتنتهي لجنة شئون الأحزاب الأمر بالموافقة علي قرارات المؤتمر العام للحزب.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مرتضى يُحرج مشجع زملكاوي على الهواء: ما تيجي تجاوب مكاني (فيديو)

مرتضى يُحرج مشجع زملكاوي على الهواء: ما تيجي تجاوب مكاني (فيديو)

فؤاد علام: أرفض أن تكون «التصفية» أسلوبًا لمواجهة الإرهابيين

فؤاد علام: أرفض أن تكون «التصفية» أسلوبًا لمواجهة الإرهابيين

نبيه الوحش: «لو بنتي لابسة بنطلون مقطوع التحرش بيها واجب وطني» (فيديو)

نبيه الوحش: «لو بنتي لابسة بنطلون مقطوع التحرش بيها واجب وطني» (فيديو)

«انهيار استراتيجية ميدو».. الأرقام السلبية تهدد مسيرة «العالمي» مع دجلة

«انهيار استراتيجية ميدو».. الأرقام السلبية تهدد مسيرة «العالمي» مع دجلة