ساويرس تعليقًا علي سحب الثقة من «القفاص»: اللهم لا شماتة

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علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، علي قرار الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بسحب الثقة من نصر القفاص الأمين العام للحزب، والدعوة لانتخاب أمين جديد، قائلاً: «اللهم لا شماتة».

وكان رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل، قرر سحب الثقة من الأمين العام نصر القفاص، عقب كتاب أعضاء الهيئة العليا للحزب ووفقًا للائحة النظام الأساسى. كما قرر رئيس الحزب دعوة الهيئة العليا للانعقاد فى موعد لم يحدد حتى موعد كتابة هذه السطور، لانتخاب الأمين العام الجديد للحزب.



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وكان خلاف وقع داخل حزب المصريين الأحرار فى ديسمبر العام الماضى، بين مجلس أمناء الحزب وساويرس من ناحية، ورئيس الحزب الحالى الدكتور عصام خليل بجانب عدد آخر من قيادات الحزب من ناحية أخري، وذلك بسبب تعديلات المؤتمر العام للحزب للائحة الداخلية للحزب ودور مجلس الأمناء بالحزب في الفترة القادمة الأمر الذي أدى إلى انقسام الحزب إلى جبهتين، لتنتهي لجنة شئون الأحزاب الأمر بالموافقة علي قرارات المؤتمر العام للحزب.

