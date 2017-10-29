العثور على مقبرة جماعية في الموصل بها جثث 40 هنديًا

بغداد - (أ ش أ):

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، أن جهاز الأمن الوطني العراقي عثر على مقبرة جماعية في محافظة نينوى تضم 40 هنديًا.

وقال المصدر ـ في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن جهاز الأمن الوطني تمكن من العثور على مقبرة جماعية تضم ما يقارب 40 جثة لمواطنين يحملون الجنسية الهندية تم قتلهم على يد عصابات داعش الإجرامية".

وأضاف إن المقبرة التي عثر عليها قرب سجن بادورش في الموصل تم التوصل إليها خلال متابعة معلومات استخبارية ساقها أحد المصادر المتعاونة مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن اعترافات لمجموعة إرهابية.

وكانت شبكة (دي أن أي) التلفزيونية الهندية قد ذكرت في 20 يوليو الماضي أن الحكومة العراقية لم تصدر شيئا حول مصير 39 هندياً مفقوداً في العراق منذ يونيو 2014.