أخبار عاجلة

مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد - الأحد 29 أكتوبر 2017 -
فؤاد علام: أرفض أن تكون «التصفية» أسلوبًا لمواجهة الإرهابيين -
اليوم.. محاكمة 3 صحفيين بجريدة قومية بتهمة سبّ الفنان عمرو يوسف -
إغلاق مطار بريمن الألماني بعد خروج طائرة خاصة عن مدرج الهبوط -
نبيه الوحش: «لو بنتي لابسة بنطلون مقطوع التحرش بيها واجب وطني» (فيديو) -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 29-10-2017 | ظاهرة التسول | -
اليوم.. أول جلسة بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" بعد وفاة مهدي عاكف -
«انهيار استراتيجية ميدو».. الأرقام السلبية تهدد مسيرة «العالمي» مع دجلة -
أحمد الأحمر: كنا عازمون على التتويج باللقب الإفريقي (فيديو) -
رهان مكتوب على الهواء بين رضا عبد العال وإبراهيم فايق (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

برزاني يجدد عرضه للحكومة العراقية بإجراء مفاوضات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برزاني يجدد عرضه للحكومة العراقية بإجراء مفاوضات

07:57 م الأحد 29 أكتوبر 2017

برزاني يجدد عرضه للحكومة العراقية بإجراء مفاوضات

رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني

بغداد - (د ب أ):

جدد رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، مساء اليوم الأحد، عرضه لإجراء مفاوضات مع العراقية الاتحادية.

و قال برزاني في خطاب بثه التليفزيون "قررت عدم التمديد لي بمنصب رئيس اقليم كردستان وسأبقى بالخدمة العامة بالبيشمركة".

وأضاف "إذا كان خيار بغداد القضاء على اقليم كردستان فإن ذلك لن نسمح به.. قوات الحشد تعمل على اثارة الصراع مع البيشمركة والحشد يحاول تهجير المناطق الكردية إلى خارج الإقليم".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اقتحام مبنى برلمان إقليم كردستان العراق

    أخبار

  • متظاهرون غاضبون يهاجمون برلمان إقليم كردستان

    أخبار

  • تحالف دعم الشرعية في اليمن يدين بأشد العبارات دور إيران "السلبي"

    أخبار

  • رسميًا .. بارزاني يتنحى من رئاسة إقليم كردستان في 1 نوفمبر

    أخبار

إعلان

b3cc870d69.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صرخة عم جمعة «الميت» في دفاتر الحكومة: أحمل شهادة وفاتي وأنا حي

صرخة عم جمعة «الميت» في دفاتر الحكومة: أحمل شهادة وفاتي وأنا حي

​قوات الحكومة السورية تسيطر على أغلب احياء دير الزور

​قوات الحكومة السورية تسيطر على أغلب احياء دير الزور

الحكومة السورية: تحرير مدينة الرقة مجرد أكاذيب

الحكومة السورية: تحرير مدينة الرقة مجرد أكاذيب

الحكومة: زراعة مليون فدان قمح بنظام "المصاطب" لتوفير 25% من مياه الري

الحكومة: زراعة مليون فدان قمح بنظام "المصاطب" لتوفير 25% من مياه الري