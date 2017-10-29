برزاني يجدد عرضه للحكومة العراقية بإجراء مفاوضات

بغداد - (د ب أ):

جدد رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، مساء اليوم الأحد، عرضه لإجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية الاتحادية.

و قال برزاني في خطاب بثه التليفزيون "قررت عدم التمديد لي بمنصب رئيس اقليم كردستان وسأبقى بالخدمة العامة بالبيشمركة".

وأضاف "إذا كان خيار بغداد القضاء على اقليم كردستان فإن ذلك لن نسمح به.. قوات الحشد تعمل على اثارة الصراع مع البيشمركة والحشد يحاول تهجير المناطق الكردية إلى خارج الإقليم".