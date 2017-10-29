الخارجية السورية: لا يمكن اعتبار مدينة الرقة محررة إلا عندما يدخلها الجيش

دمشق - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، أن مدينة الرقة لا تزال محتلة وأنه لا يمكن اعتبارها محررة إلا عندما يدخلها الجيش السوري.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن ادعاءات الولايات المتحدة وتحالفها المزعوم بتحرير مدينة الرقة من تنظيم "داعش" الإرهابي، مجرد أكاذيب وهدفها تضليل انتباه الرأي العام الدولي عن الجرائم التي ارتكبها التحالف وأدواته في الرقة.

وأضاف أن سوريا تؤكد أن مدينة الرقة ما زالت محتلة ولا يمكن اعتبارها مدينة محررة إلا عندما يدخلها الجيش السوري الذي يقاتل هو وحلفاؤه، تنظيم "داعش" الإرهابي، ومن يتحالف معه من مجموعات مسلحة.

وأشار إلى أن سوريا تتوجه إلى المجتمع الدولي وكل المدافعين عن حقوق الشعوب، بالمطالبة باحترام قرارات مجلس الأمن التي تدعو الجميع إلى الالتزام بوحدة أرض الجمهورية العربية السورية.