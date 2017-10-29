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اقتحام مبنى برلمان إقليم كردستان العراق

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مصراوي Masrawy

اقتحام مبنى برلمان إقليم كردستان العراق

07:53 م الأحد 29 أكتوبر 2017

اقتحام مبنى برلمان إقليم كردستان العراق

برلمان إقليم كردستان

بغداد - (أ ش أ):

اقتحم عشرات الأشخاص، اليوم الأحد ، مبنى برلمان إقليم كردستان العراق وسط أنباء بسماع أصوات إطلاق نار داخل المجلس.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن شهود عيان قولهم، إن عشرات الأشخاص هاجموا، مساء اليوم، مبنى برلمان كردستان في أربيل واقتحموه، موضحة أنهم مسلحون بالعصي والأسلحة البيضاء، لافتة إلى أن قوات الأمن تحاول السيطرة على الوضع.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قد أعلن - في وقت سابق اليوم - رفضه الاستمرار في منصب رئاسة إقليم كردستان بعد الأول من شهر نوفمبر المقبل.

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