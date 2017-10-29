غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بقنا للصيانة

قنا - أ ش أ:

أعلن قطاع الكهرباء في قنا، فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بمدينة قنا، غدًا الاثنين، لمدة ساعتين لأعمال الصيانة.

وذكر بيان صادر عن قطاع الكهرباء بالمحافظة، اليوم الأحد، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقتي "الحصواية والزبيدي" من التاسعة إلى الحادية عشر صباحًا، لإجراء أعمال الصيانة بمحطة كهرباء شرق المدينة.​