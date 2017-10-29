اعتماد اللائحة الداخلية لمعهد الدراسات العليا بجامعة دمنهور

دمنهور - أ ش أ:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، القرار رقم (5231) بالموافقة على اعتماد اللائحة الداخلية لمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور.

صرح بذلك رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح ، في بيان اليوم الأحد ، وقال إن الدراسة ستبدأ بالمعهد اعتبارا من العام الجامعي الحالي (2017 / 2018)، لتتم إضافته إلى كليات الجامعة، وذلك بمقرها في البستان.

وأشار إلى أن التخصصات تشمل قطاعات (العلوم البيئية – الدراسات الزراعية – الدراسات التربوية – الطب البيطري - الدراسات الصيدلية).​