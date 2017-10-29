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​لأئمة الأوقاف.. كيف تتخطى اختبارات إعادة تقييم المستوى؟

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مصراوي Masrawy

​لأئمة الأوقاف.. كيف تتخطى اختبارات إعادة تقييم المستوى؟

07:45 م الأحد 29 أكتوبر 2017

​لأئمة الأوقاف.. كيف تتخطى اختبارات إعادة تقييم المستوى؟

وزارة الأوقاف

كتب – محمود مصطفى:

تعقد وزارة الأوقاف، في شهر نوفمبر المقبل، اختبارات إعادة تقييم للأئمة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم عقد دورات تدريبية تأهيلية للأئمة قبيل عقد الاختبارات، ومن يجتازها يعد ناجحا في الاختبارات.

وأضاف جمعة في تصريحات لمصراوي، أن الاختبارات ستكون عبارة عن ثلاث أسئلة في حفظ الخمسة أجزاء الأولى من القرآن الكريم من سورة " الأحقاف وحتى الناس" تلاوة وحفظا ومعاني المفردات، ويخصص لها 50 رجة.

وأِشار وزير الأوقاف، إلى أن الامتحان سيتضمن سؤال في فقه الطهارة والصلاة للأئمة الأربعة ويخصص له 20 درجة، وسؤال آخر في الخطابة عن " موسوعة الدروس الأخلاقية" بـ20 درجة.

وكشف وزير الأوقاف، أنه تم تخصيص عشر درجات للسؤال من كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، مشيرا إلى أنه تم تخصص أقل درجة له لصعوبته.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن جميع الموضوعات التي سيتم امتحان الأئمة فيها متاحة على موقع وزارة الوزارة

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