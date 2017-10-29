ساويرس عن سحب الثقة من أمين عام "المصريين الأحرار": "اللهم لا شماتة"

كتبت - مادي غيث:

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على سحب الثقة من نصر القفاص أمين عام حزب المصريين الأحرار، وإجراء انتخابات جديدة لاختيار بديلاً عنه.

وكتب ساويرس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المصريين الأحرار يسحب الثقة من "القفاص" ويدعو لانتخاب أمينًا عامًا جديدًا.. عصام خليل سحب الثقة من الأمين العام نصر القفاص.. اللهم لا شماتة...".

كان حزب المصريين الأحرار (جبهة عصام خليل)، قرر سحب الثقة من الأمين العام نصر القفاص وفقًا للائحة النظام الأساسي، ودعوة الهيئة العليا للانعقاد في موعد لم يحدده لانتخاب الأمين العام الجديد للحزب.

وفي يناير الماضي، انقسم حزب المصريين الأحرار إلى فريقين؛ الأول يقوده نجيب ساويرس ومجلس الأمناء، والثاني عصام خليل، رئيس الحزب ومجموعة من أنصاره بينهم نصر القفاص.