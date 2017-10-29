نبيلة مكرم تحذر من مغبة ومخاطر الهجرة غير الشرعية

القاهرة- أ ش أ:

حذرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من مغبة ومخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أهمية توعية الشباب بمخاطرها، لافتة إلى ضرورة تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين أبناء مصر في الخارج بوطنهم من خلال المنهج الذي تتبناه وزارة الدولة للهجرة، وتعظيم مباديء الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم -خلال احتفالية اليوم المصري للتعليم في تصريح صحفي-، إنها تتابع صورة شبه يومية استعدادات الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، الترتيبات والاستعدادات في إطار أعمال التنسيق المستمر لعقد مؤتمر (مصر تستطيع ٣) في منتصف ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن مؤتمر (مصر تستطيع 3) هو الثالث في إطار سلسلة المؤتمرات الوطنية لعلماء وخبراء مصر بالخارج التي تنظمها وزارة الهجرة.

تجدر الاشارة إلى أن مؤتمرات (مصر تستطيع) حرصت على إطلاق مرحلة جديدة من تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين أبناء مصر في الخارج بوطنهم من خلال المنهج الذي تتبناه وزارة الدولة للهجرة، وتعظيم مباديء الانتماء لدى الأجيال الجديدة من أبناء المغتربين المصريين، والتأكيد على أن ترسيخ هذا الانتماء يحافظ على هويتهم في مواجهة الثقافات الأخرى، بالإضافة إلى إسهامه في تنشيط السياحة الخارجية إلى مصر وتعريف العالم بدورها التاريخي.