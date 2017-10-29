محافظ بني سويف يلتقي وفدًا من الهيئة الهندسية لتقييم تجربة الصرف بالقرى

بني سويف - أ ش أ:

التقى محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الأحد، وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية؛ للوقوف ميدانيًا على تجربة المحافظة في حل مشكلة الصرف الصحي بالقرى من خلال تكنولوجيا MBR المتقدمة، وبحث سبل التعاون في المجالات الفنية والتنفيذية.

واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - تجربة قرية البساتين الرائدة في الصرف الصحي بنظام MBR، وأكد المحافظ أنها أثبتت نجاحها وتميزها في جودة المياه المعالجة والتي تصلح للري والزراعة، ومدة التنفيذ القياسية، وقلة مساحة الأرض المُنفَذ عليها المشروع، والتكلفة الأقل مقارنة بالمحطات التقليدية، والتي تم تنفيذها بفريق عمل متكامل يضم جمعيات أهلية ومتطوعين من الأهالي، وبإشراف حكومي متخصص، وتتم إدارتها حاليا بمعرفة أهالي القرية للحفاظ عليها.

كما استعرض المهندس شريف حبيب مشروع الصرف الصحي بعزبة سيد عبد القادر بمركز ناصر، وهي القرية الثانية التي تحظى بتنفيذ هذا المشروع بها، ووصل بها نسبة تنفيذ الأعمال إلى أكثر من 90%.

وتطرق المحافظ إلى الحديث عن خطته الطموحة في الوصول إلى مرحلة تصنيع هذا النوع من المحطات المتقدمة محلياً بنسبة 100%؛ بهدف المساهمة الرائدة في حل مشكلة الصرف الصحي والتي تعاني منها معظم قرى الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية تصدير هذا النوع من التكنولوجيا إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعد نقلة نوعية وتحقيق الريادة في مجال التصنيع والإنتاج، وتوفير فرص عمل في مجال صناعي نوعي وحيوي.

وعقب اللقاء، تفقد المحافظ والوفد محطة صرف البساتين للوقوف ميدانيا على الجوانب الفنية والعملية للمحطة، وتابعوا عملية التشغيل ومراحله بداية من استقبال مياه الصرف مرورا بمراحل المعالجة وصولا إلى المنتج النهائي من مياه معالجة "ثلاثيا" لإعداد تقرير لتقييم المحطة من كافة الجوانب.​