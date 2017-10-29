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السيطرة على حريق التهم نصف فدان قش أرز بالشرقية (صور)

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق التهم نصف فدان قش أرز بالشرقية (صور)

07:38 م الأحد 29 أكتوبر 2017

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الشرقية - فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، من السيطرة على حريق التهم مساحة نصف فدان قش أرز بأرض زراعية في قرية "حجير" التابعة لدائرة مركز الحسينية.

تلقى مدير الأمن اللواء رضا طبلية، اليوم الأحد، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بالحادث وبأنه بعد الدفع بـ 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق تمت السيطرة على النيران.

بالفحص، تبين أن الحريق اندلع بكمية من قش الأرز مشونة على مساحة نصف فدان، حيث أتت النيران عليها بالكامل، دون خسائر بشرية.

حرر بالواقعة المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​

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