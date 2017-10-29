السفير الألماني يزور مركز الكلى بالمنصورة (صور)

الدقهلية - رامي القناوي:

أجرى يوليوس جورج سفير ألمانيا في القاهرة، اليوم الأحد، زيارة إلى مركز الدكتور محمد غنيم لجراحة الكلى والمسالك البولية في جامعة المنصورة، وذلك على هامش فعاليات المهرجان الألماني في محافظة الدقهلية، والذي تنظمه السفارة الألمانية.

تفقد السفير الألماني، خلال الزيارة، مركز الكلى حيث أشاد بالمستوى الطبي المتميز بالمركز الذي نال شهرة واسعة في الشرق الأوسط وإفريقيا كأحد المراكز الرائدة في زراعة الكلى.

وخلال الزيارة، التقى السفير الألماني الدكتور محمد غنيم مؤسس المركز، مؤكدًا أنه قامة علمية وطبية يشهد لها العالم بالتميز.​