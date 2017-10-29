أخبار عاجلة

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش -
عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" -
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جدل سياسي بعد عرض وزير بلجيكي اللجوء لزعيم كتالونيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جدل سياسي بعد عرض وزير بلجيكي اللجوء لزعيم كتالونيا

07:51 م الأحد 29 أكتوبر 2017

جدل سياسي بعد عرض وزير بلجيكي اللجوء لزعيم كتالونيا

زعيم كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون

بروكسل - (د ب أ):

أثار تصريح لوزير دولة بأن بلجيكا ربما تعرض اللجوء لزعيم كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون رد فعل غاضب من رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل اليوم الأحد متهما إياه بأنه يصب "الزيت على النار".

ووفقا لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، قال ميشيل إن اللجوء لبوجديمون "ليس مدرجا إطلاقا على جدول الأعمال" وجدد دعوته السابقة بإجراء حوار بين برشلونة وإسبانيا في النزاع الجاري بشأن الاستقلال.

ويحذر زعيم كتالونيا الذي أقيل من منصبه بعدما أعلن استقلال الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرق إسبانيا من مخاطر اعتقاله بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى ثلاثين عاما.

كان ثيو فرانكين وهو وزير دولة مسؤول عن الهجرة واللجوء في مجلس وزراء ميشيل قال إن "الكتالونيين الذين يشعرون بأنهم مهددون سياسيا" بمن فيهم بوجديمون يمكن أن يتقدموا بطلب للجوء في بلجيكا.

وقال فرانكين لقناة "في آر تي" الفلمنكية العامة إن "بلجيكا يمكن أن تكون مخرجا ممكنا لبوجديمون"، لكنه قال إنه لم يتم تسلم مثل هذا الطلب.

كان حزب "إن في أيه" بزعامة فرانكين وهو حزب قومي يتحدث الفلمنكية قد أعلن في الماضي عن طموحات انفصالية لإقليم فلاندرز شمالي البلاد وأبدى تعاطفه مع حركة الاستقلال في كتالونيا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير: منح اللجوء في بلجيكا لحاكم كتالونيا المعزول "ليس أمرا غير واقعي"

    أخبار

  • زعيم إقليم كتالونيا المقال يدعو إلى معارضة مدريد "ديموقراطيا"

    أخبار

  • رئيس وزراء بلجيكا يدعو إلى حل أزمة كتالونيا عبر الحوار

    أخبار

  • بلجيكا تواجه مأساة أطفال محتجزين في مناطق القتال في سوريا والعراق

    أخبار

إعلان

52f79b8b4d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"

عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي