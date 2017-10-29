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متظاهرون غاضبون يهاجمون برلمان إقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

متظاهرون غاضبون يهاجمون برلمان إقليم كردستان

07:42 م الأحد 29 أكتوبر 2017

متظاهرون غاضبون يهاجمون برلمان إقليم كردستان

برلمان إقليم كردستان

العراق - (د ب أ):

هاجم عدد من المتظاهرين الغاضبين مساء اليوم الاحد ، مبنى برلمان كردستان، احتجاجا على عقد جلسة البرلمان التي ستقرر نقل صلاحيات رئيس الاقليم مسعود برزاني، إلى السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

فقد اقتحم أكثر من 60 محتجا مبنى البرلمان، ودخلوا قاعة الاستقبال في المبنى، ولم تستطع القوات الأمنية منعهم من اقتحام المبنى ومهاجمة الفرق الصحفية المتواجدة في المبنى.

ويتواجد المحتجون الآن في قاعة الاستقبال في مبنى البرلمان، ويرددون شعارات ضد اعضاء البرلمان الذين تحدثوا عن برزاني والبيشمركة.

وصادق برلمان كردستان اليوم على قانون توزيع صلاحيات رئيس الاقليم بأغلبية 70 صوتا ومعارضة 23 صوتا.

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