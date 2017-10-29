تعيين اللواء زيد صالح نائبا لقائد الحرس الجمهوري السوري

دمشق - (د ب أ):

عين وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج ، اللواء زيد صالح نائبًا لقائد الحرس الجمهوري الْيَوْم الأحد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية "أصدر وزير الدفاع قرارا بتعيين اللواء زيد صالح نائبا لقائد الحرس الجمهوري اليوم الأحد بعد صدور قرار أول أمس ونقله من رئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حلب والتي عين في رئاستها منتصف العام الماضي حيث أشرف على العمليات العسكرية التي خاصتها القوات الحكومية وسيطرت بنهايتها على مدينة حلب".

ويعتبر الحرس الجمهوري من أبرز القوات الحكومية من حيث التجهيز والتسليح وخاض معارك في اغلب المناطق السورية ضد فصائل المعارضة وتنظيم داعش .