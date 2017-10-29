طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب «تشويه» القاهرة الخديوية

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تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن منطقة القاهرة الخديوية وهي المنطقة المحصورة بين ميدان العتبة وميدان رمسيس ونهر النيل وميدان التحرير وميدان عابدين، لوجود ما سماه بـ«تشويه القاهرة الخديوية وشبهات إهدار المال العام دون جدوى».

وأضاف عامر، فى بيان صحفى له اليوم، أن جزءًا منها آثار وآخر من الطراز المعمارى المتميز، وبها أكثر من 500 عقار تم تطوير 200 منها بتكلفة 120 مليون جنيه أغلبها من المساهمات المجتمعية.

وتابع: «هناك تدهور فى الشكل المعمارى لعدد كبير من عقارات القاهرة الخديوية ذات التراث المعمارى الفريد، كان أبرزها تساقط واجهات بعض الشرفات، وقيام أحد المواطنين بتغيير اللون الخاص بالشرفة، بالإضافة إلى تغيبر لون العقار على الرغم من مرور وقت قصير على الترميم، بالإضافة إلي أن أغلب المحال والشركات والمكاتب الإدارية خاصة مكاتب المحاماة، قامت بتعليق لافتات إعلانية على الواجهات والشرفات بالمخالفة للقانون، مما يؤثر على المظهر الحضاري ويخفي الطراز المعماري الذي تتميز به تلك العقارات، فالمنطقة التى اشتهرت بـباريس الشرق أصبحت أشبه بسيدة عجوز، هدّتها الشيخوخة، وأصابها العجز، وتكالبت عليها الأوجاع من كل اتجاه، رغم كل الألوان البراقة التى تحاول أن تكسو بها وجهها لتخفى ما فعلته بها يد الإهمال».

وأشار "فرج"، إلى أن الحكومة منذ 3 أعوام كانت قد أعلنت أنها وفرت 500 مليون جنيه لتطوير القاهرة الخديوية، إلا أن الوضع بعد إنفاق كل تلك الملايين لم يتغير.

واختتم تصريحاته قائلاً: «بالرغم من إنفاق محافظة القاهرة 120 مليون جنيه على ترميم 200 عقار من أصل 500 من الخارج فقط من عقارات القاهرة الخديوية التى أنشأها الخديو إسماعيل، فإن الإهمال كالعادة يأكل كل شيئا جميلا ويشوه كل مظاهر الحضارة والتراث المعماري الذي تتمتع به العاصمة».