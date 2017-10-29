«علشان تبنيها»: مستمرون في جمع التوقيعات حتى فتح باب الانتخابات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد الخطيب، مؤسس حملة «علشان تبنيها»، إن الحملة مستمرة في جمع التوقيعات على استمارتها تأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي حتى فتح باب الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الخطيب، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «أكثر من 220 نائب بالبرلمان وقعوا على الاستمارة الخاصة بالحملة»،

وتابع حرصنا على عدم الظهور في وسائل الإعلام الفترة الماضية حتى يتم الوصول إلى نتائج، والحملة قائمة على المتطوعين في جميع المحافظات، والمشاركة في الحملة أو التوقيع أمر تطوعي وليس إلزاميًا».

شاهد أيضا

فيما قال حازم توفيق، عضو «عشان تبنيها»، إن «الحملة ضمت شخصيات عامة وسياسيين ومسئولين تنفيذيين بينهم محافظا كفر الشيخ وقنا».

وعقدت حملة «عشان تبنيها»، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لعرض نتائج الحملة بعد شهر من انطلاقها، وكشفت إن التوقيعات لدعم الرئيس كثيرة ووصلت إلى 3 ملايين و77 ألفًا.