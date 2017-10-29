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عضو اللجنة الدينية بالبرلمان ردًا على تصريحات يوسف زيدان: "كل واحد حُر"

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مصراوي Masrawy

عضو اللجنة الدينية بالبرلمان ردًا على تصريحات يوسف زيدان: "كل واحد حُر"

07:24 م الأحد 29 أكتوبر 2017

اللواء شكري الجندي عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب

كتبت- عزة صقر:

طالب اللواء شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، المواطنين فيها بعدم الانسياق وراء أي فتاوى دينية غير رسمية، لافتًا إلى أنه في حالة الحاجة إلى أي فتوى لابد من التوجه إلى الأزهر الشريف، أو دار الإفتاء، أو وزارة الاوقاف قائلًا: "ومن يلجأ لغير ذلك لا يلومن إلا نفسه".

وردًا على ما صرح به الكاتب يوسف زيدان أمس "عن الدين وشُرب النبيذ"، قال "الجندي" فى تصريح خاص لـ"مصراوى": "هو حر يقول ما يشاء، ومن يبقى له حق الرد ليس أحد بل جهات الفتوى الشرعية".

وكان الكاتب والروائي يوسف زيدان قال فى تصريح أمس، في برنامج "كل يوم" مع الإعلامى عمرو أديب، إن الحرام ده مدارس والدين مذاهب واتجاهات وشرب النبيذ حلال عند الأحناف وحرام عند الشافعية، لافتا إلى أن مذهبها الرسمي حنفي والشعبي شافعي".

وتابع: "نحن لا نهاجم أشخاص بعينها ولا ننتقص من حق أي شخص، منوهًا بأن الحل لأي شخص يستمع لأى فتوى أقول له، هل لو أنتَ مريض ستذهب لدكتور مُتخصص أم لمهندس زراعي؟".

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مصراوي Masrawy

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