إنشاء استراحة لخدمة زوار دير جبل الطير بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلن محافظ المنيا عصام البديوي موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بالمحافظة على طلب مطرانية سمالوط للاأقباط الأرثوذكس بإقامة استراحة من الناحية القبلية للكنيسة الأثرية في دير جبل الطير بمركز سمالوط، وذلك لخدمة الزائرين بعيدًا عن حرم الدير الأثري.

وفي السياق، أضاف المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن اللجنة وافقت أيضًا على بناء سور حول دير أبوفانا بعد إنهاء أعمال الرفع المساحي، لتحديد حرم الدير، طبقًا للاشتراطات الواردة باللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتعديل خطوط التجميل للدير الأثري.