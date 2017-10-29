الأقصر تستضيف الحفل الختامي لمعرض مصر الدولي للعلوم (صور)
الأقصر تستضيف الحفل الختامي لمعرض مصر الدولي للعلوم (صور)
07:14 م الأحد 29 أكتوبر 2017
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الأقصر - محمد محروس:
شارك محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الأحد، في فعاليات الحفل الختامي لمعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا، والذي تستضيفه محافظة الأقصر هذا العام، ويقام تحت رعاية مؤسسة مصر الخير، وشركة مصر للطيران، وهيئة سفراء السلام.
ضم المعرض شباب الباحثين الفائزين والمرشحين من دولهم على مستوى الوطن العربي، وذلك في حضور دولتي الكويت والأردن.
نظم المعرض الجمعية المصرية للعلوم والهندسة بهدف تشجيع الطلاب الموهوبين في التعليم ما قبل الجامعي لعرض مواهبهم وقدراتهم على الابتكار في مجال الأبحاث العلمية وتنفيذ المشاريع.
وشهد الحفل الختامي تكريم الفائزين في جميع المجالات وتوزيع الجوائز عليهم والتقاط الصور الرسمية لهم.
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