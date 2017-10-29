وزير التنمية المحلية: الدولة في سباق مع الزمن للتصدي للعشوائيات بكل أنواعها
وزير التنمية المحلية: الدولة في سباق مع الزمن للتصدي للعشوائيات بكل أنواعها
07:06 م الأحد 29 أكتوبر 2017
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية
القاهرة- أ ش أ:
أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن الدولة فى سباق مع الزمن للتصدى للعشوائيات بكل أنواعها ، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الصورة الكاملة للمصريين عن تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى بلدهم.
وأشارت وزارة التنمية المحلية -في بيان اليوم- إلى أن الدكتور هشام الشريف سيعقد غدا مؤتمرا صحفيا بديوان الوزارة بالقاهرة يستعرض خلاله خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة ونتائج مسابقةالوزارة لاختيار القيادات المحلية .
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