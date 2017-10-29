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وزير التنمية المحلية: الدولة في سباق مع الزمن للتصدي للعشوائيات بكل أنواعها

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: الدولة في سباق مع الزمن للتصدي للعشوائيات بكل أنواعها

07:06 م الأحد 29 أكتوبر 2017

وزير التنمية المحلية: الدولة في سباق مع الزمن للتصدي للعشوائيات بكل أنواعها

الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن الدولة فى سباق مع الزمن للتصدى للعشوائيات بكل أنواعها ، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الصورة الكاملة للمصريين عن تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى بلدهم.

وأشارت وزارة التنمية المحلية -في بيان اليوم- إلى أن الدكتور هشام الشريف سيعقد غدا مؤتمرا صحفيا بديوان الوزارة بالقاهرة يستعرض خلاله خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة ونتائج مسابقةالوزارة لاختيار القيادات المحلية .

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