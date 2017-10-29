ماذا قال والد "الحايس" بعد إقالة قيادات بالداخلية على خلفية حادث الواحات؟
ماذا قال والد "الحايس" بعد إقالة قيادات بالداخلية على خلفية حادث الواحات؟
07:04 م الأحد 29 أكتوبر 2017
حادث الواحات
كتب - محمود رمزي:
وصف الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس، الضابط المختفي في معركة قوات الأمن مع العناصر الإرهابية بالواحات، قرار وزير الداخلية بتغيير مدير إدارة الأمن الوطني، والعمليات الخاصة، واللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، ومدير جهاز الأمن الوطني بالجيزة بالقرار الصائب.
وقال "الحايس"، في تصريح لـ"مصراوى"، اليوم الأحد: "متأكد من صحة القرار، وأنه يهدف إلى معالجة القصور الأمني، فالوزير مُدرك لحجم الأزمة، والحزن الذى أصاب المصريين".
وشدد والد النقيب محمد الحايس، أنه على يقين بصدق الرئيس السيسى وقراراته، فهو رجل عسكرى لا يعرف إلا الانضباط والالتزام، وأب لكل المصريين، يشعر بكل ما نعانيه من حزن على أبنائنا، مضيفًا بقوله "أناشد الرئيس السيسي بتكليف مسئول من الرئاسة بالحديث معي حول استمرار اختفاء ابنى لمدة 12 يوم متواصلة".
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