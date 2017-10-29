وزيرا النقل والتعاون الدولي يوقعان اتفاقية منحة مساعدات لتأهيل ترام الإسكندرية​

القاهرة- أ ش أ:

وقع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار مع المفوض الأوربي لدول الجوار السيد جوهانس هان، اليوم الأحد، اتفاقية منحة مساعدات فنية للمساهمة في إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية بقيمة ٨ ملايين يورو وذلك بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

وأكد وزير النقل، أن المنحة تتضمن مساعدات فنية لإعدادات مستندات الطرح والتصميم وكذلك الإشراف على التنفيذ، لافتا إلى أن التكلفة التقديرية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حوالى 363 مليون يورو يتم تمويلها من خلال منحة من المفوضية الأوربية لتسهيل الاستثمار بدول الجوار (8) ملايين يورو وتمويل من (الوكالة الفرنسية للتنمية (100) مليون يورو - بنك الاستثمار الأوروبي (137.7) مليون يورو والباقي من الخزانة العامة للدولة.

وأوضح عرفات، أن طول الخط يبلغ حوالي 13.7 كم ويبلغ عدد المحطات 28 محطة، مشيرا إلى أن الخط سيساهم فى زيادة عدد ركاب الترام من 50000 راكب/ يومياً حاليا ليصل إلى 230000 راكب/ يومياً فى عام 2032.

ويقلل زمن التقاطر من 9 دقائق حاليا ليصل إلى 3 دقائق ومن المخطط أن يصل زمن الرحلة إلى 32 دقيقة من فيكتوريا وحتى ميدان المنشية بدلا من 1 ساعة حاليا وتبلغ مدة تنفيذ المشروع (3) سنوات.

وأضاف وزير النقل أن المشروع سيؤدى إلى تحسين خدمات النقل بمحافظة الإسكندرية والتي تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية والمساهمة في حل مشكلات النقل مثل (تكدس وسائل النقل السطحي - الازدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال- التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة).​