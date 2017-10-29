العثور على نفق أسفل مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة

غزة - (د ب أ):

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، أنها عثرت على نفق أسفل إحدى مدارسها في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس وأغلقته.

وقال المتحدث باسم الوكالة كريستوفر جونيس، في بيان "في 15 أكتوبر 2017، اكتشفت وكالة "أونروا" ما بدا أنه نفق أسفل إحدى مدارسها في غزة".

وتستخدم حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007، أنفاقا تحت أراض في غزة لتخزين الأسلحة، والاختباء أثناء أعمال العنف أو تنفيذ القوات الإسرائيلية لهجمات، أو في تنفيذ هجمات في إسرائيل نفسها.

وتعتبر كل من إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "حماس" جماعة إرهابية، وقد خاضت ثلاث حروب مع اسرائيل خلال السنوات العشر الماضية.

وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام الأونروا وغيرها من المنشآت المدنية لإخفاء مقاتليها.

ونددت وكالة الأمم المتحدة بالنفق باعتباره انتهاكا لحياد مؤسساتها في غزة، مضيفة أنها تعرض المستفيدين والموظفين للخطر.

وبعد إغلاق الحفرة المكتشفة، استأنفت المدرسة عملها يوم 25 أكتوبر.

ورفض المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع التعليق على هذه القضية، وقال عبر الهاتف إن الجهات المعنية تقوم بالتحقيق فيها.