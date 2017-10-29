في واقعة رشوة.. ضبط 3 أشخاص بينهم موظف بديوان المنيا

المنيا - مصراوي:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية في محافظة المنيا، اليوم الأحد، القبض على 3 أشخاص، بينهم مسؤول بديوان عام المحافظة، في واقعة رشوة لتسهيل إجراءات توريد أغذية.

وكانت معلومات وردت إلى مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية في محافظة المنيا، كشفت أن اثنين من متعهدي توريد الأغذية عرضا رشوة مالية على مسؤول بديوان عام المحافظة مقابل تسهيل إجراءات توريد شحنة أغذية وتخليص مستحقات مالية خاصة بهما.

قرر محمد نجاتي رئيس نيابة بندر المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، حبس متعهدي توريد الأغذية 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع مسؤول ديوان المحافظة.