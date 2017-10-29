تعطل الحركة بالطريق الحر في بنها بسبب براميل عسل جلوكوز
تعطل الحركة بالطريق الحر في بنها بسبب براميل عسل جلوكوز
06:52 م الأحد 29 أكتوبر 2017
أرشيفية
بنها - أ ش أ:
تعطلت الحركة المرورية على الطريق الحر الجديد (بنها ـ شبرا الخيمة)، اليوم الأحد، إثر سقوط 13 برميل عسل جلوكوز على الطريق في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها من سيارة نقل.
وانتقلت على الفور أجهزة المرور لرفع البراميل وفتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات.
تلقى اللواء محمد درويش، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، إخطارًا بتعطل الطريق الحر الجديد، وانتقل العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور وتبين سقوط 13 برميلاً مملوءة بعسل الجلوكوز على الطريق بسبب السرعة، دون وقوع أي خسائر بشرية.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تصدع عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بالبحيرة
-
الحبس لـ 5 متهمات بتشويه 3 سيدات بـ "مياه نار" في بنها
-
تحويلات مرورية جديدة عقب انهيار كوبري على الطريق الزراعي بالقليوبية
-
إصابة عقيد شرطة وسائقه في حادث تصادم بالقليوبية
إعلان
إعلان