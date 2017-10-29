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تعطل الحركة بالطريق الحر في بنها بسبب براميل عسل جلوكوز

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مصراوي Masrawy

تعطل الحركة بالطريق الحر في بنها بسبب براميل عسل جلوكوز

06:52 م الأحد 29 أكتوبر 2017

تعطل الحركة بالطريق الحر في بنها بسبب براميل عسل جلوكوز

أرشيفية

بنها - أ ش أ:

تعطلت الحركة المرورية على الطريق الحر الجديد (بنها ـ شبرا الخيمة)، اليوم الأحد، إثر سقوط 13 برميل عسل جلوكوز على الطريق في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها من سيارة نقل.

وانتقلت على الفور أجهزة المرور لرفع البراميل وفتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات.

تلقى اللواء محمد درويش، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، إخطارًا بتعطل الطريق الحر الجديد، وانتقل العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور وتبين سقوط 13 برميلاً مملوءة بعسل الجلوكوز على الطريق بسبب السرعة، دون وقوع أي خسائر بشرية.​

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