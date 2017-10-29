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مصدر يكشف ملابسات وفاة متهم داخل حجز قسم العجوزة

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مصراوي Masrawy

مصدر يكشف ملابسات وفاة متهم داخل حجز قسم العجوزة

06:45 م الأحد 29 أكتوبر 2017

مصدر يكشف ملابسات وفاة متهم داخل حجز قسم العجوزة

قسم شرطة العجوزة

كتب - محمد شعبان:

لفظ متهم أنفاسه الأخيرة داخل قسم شرطة العجوزة، اليوم الأحد.

وقال مصدر أمني مسؤول، إن المتوفى يدعى "وحيد"، كان يعاني ضيق في التنفس وآلام في الصدر خلال الفترة الأخيرة، لافتا بأنه سبق نقله إلى المستشفى، مشددا على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن تحريات المقدم أمثل حرحش، الضابط بفرقة وسط الجيزة، أكدت أن المتهم ألقي القبض عليه -في وقت سابق- على خلفية اتهامه بقضية "سرقة"، مشيرا إلى أنه صادر ضده حكم قضائي بالحبس شهرين.

وأشار المصدر إلى أن قوة من القسم بقيادة الرائد خالد يسري، نائب المأمور، أشرفت على نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العجوزة تحت تصرف النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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