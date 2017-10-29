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تعزيزات أمنية لتأمين حفل عمر خيرت بجامعة القاهرة

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مصراوي Masrawy

تعزيزات أمنية لتأمين حفل عمر خيرت بجامعة القاهرة

06:38 م الأحد 29 أكتوبر 2017

تعزيزات أمنية لتأمين حفل عمر خيرت بجامعة القاهرة

عمر خيرت

كتب - محمد شعبان:

عززت قوات الأمن بالجيزة تواجدها بمحيط جامعة القاهرة؛ لتأمين حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، المقرر إقامته بقاعة الاحتفالات الكبرى، مساء الأحد.

وفي أولى مهامه عقب توليه المنصب، دفع اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتشكيلات من الأمن المركزي والعربات المصفحة لتأمين بوابات الدخول والخروج.

ووجه "سعد" مساعده للمرور اللواء طارق حجاج، بنشر الخدمات المرورية بميدان النهضة والمنطقة المحيطة بجامعة القاهرة؛ للعمل على سحب أية كثافات، ومنع الانتظار الخاطئ.

بدوره، دفع اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بعناصر البحث الجنائي والشرطة السرية بمشاركة العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، الضابط بفرقة وسط الجيزة.

وشدد "الديب" على اليقظة التامة، وفحص المترددين على محيط الجامعة، وتوسيع دائرة الاشتباه، ومنع أية محاولات لتعكير صفو الحفل.

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