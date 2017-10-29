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موسكو تتوعد بالرد بالمثل على حجب "تويتر" للإعلانات الروسية

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مصراوي Masrawy

موسكو تتوعد بالرد بالمثل على حجب "تويتر" للإعلانات الروسية

06:42 م الأحد 29 أكتوبر 2017

الرئيس الروسي ووزير الخارجية الروسي

موسكو - (أ ش أ):
أعلنت مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية وشبكة قنوات " اليوم" إن روسيا ستتخذ إجراءات الرد بالمثل عقب حجب تويتر إعلانات كل من "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" ، مما يعني فرض قيود على عمل وسائل الإعلام الأمريكية في روسيا.

وقالت سيمونيان ـ في تصريحات إعلامية اليوم نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية ـ إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف توعدا بردٍ مماثل على أي قيود تفرض على وسائل الإعلام الروسية.

وأضافت أنه فيما يخص إمكانية استمرار عمل "سبوتنيك" و "روسيا اليوم" في الولايات المتحدة، فإن المنافذ الخاصة بهما ستستمر طالما يسمح بإصدارهما هناك.

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس الماضي، أن قراره بحجب الإعلانات الروسية على موقعه كان بناءً على عمل رجعي كان مسئولو "تويتر" يقومون به حول انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، في إشارة إلى إجراء "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" محاولات للتدخل في العملية الانتخابية نيابة عن الروسية.

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