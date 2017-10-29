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عمرو وردة يسجل هدفا رائعا ويقود فريقه لصدارة الدوري اليوناني (فيديو)

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عمرو وردة يسجل هدفا رائعا ويقود فريقه لصدارة الدوري اليوناني (فيديو) عمرو وردة يسجل هدفا رائعا ويقود فريقه لصدارة الدوري اليوناني (فيديو)

التحرير

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 قاد عمرو وردة الدولي المصري، نادي أتروميتوس لتحقيق الفوز الخامس على التوالي بمسابقة الدوري اليوناني على حساب اكسانثى بهدفين دون مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى اليوناني الممتاز.

 وسجل وردة هدف أتروميتوس الأول فى الدقيقة 41، من ضربة ثابتة رائعة وهو ثاني أهداف اللاعب المصري في النسخة الحالية من مسابقة الدورى اليوناني والثالث بمختلف المسابقات، قبل أن يضيف نيكولاس الهدف الثاني بالدقيقة 82 من عمر المباراة.
 
ورفع أتروميتوس رصيده من النقاط إلى 19 نقطة في صدارة الدوري اليوناني بينما توقف اكسانثى عند 10 نقاط فى المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.

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التحرير

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