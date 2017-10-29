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مجلس الوزراء يخصص 10 آلاف متر لإقامة مجمع مدارس يابانية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

مجلس الوزراء يخصص 10 آلاف متر لإقامة مجمع مدارس يابانية بسوهاج

06:39 م الأحد 29 أكتوبر 2017

مجلس الوزراء يخصص 10 آلاف متر لإقامة مجمع مدارس يابانية بسوهاج

محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم

سوهاج - عمار عبد الواحد:
أعلن محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، موافقة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10 آلاف متر مربع بمركز ومدينة جهينة، لغرض إقامة مجمع مدارس جهينة الياباني.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن إجراءات نقل الملكية إلى المحافظة جارية حاليًا تمهيدًا لتكليف الوحدة المحلية بإزالة أي تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة لبدء المشروع.

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