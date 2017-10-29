نيابة الزقازيق تُحقق في اتهام برلماني بالاعتداء على موظف عام



الشرقية - فاطمة الديب:

تباشر نيابة قسم أول الزقازيق، تحت إشراف المستشار هيثم فكري المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها في الواقعة المتهم فيها "محمد. ك" عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، بالتعدي على موظف بدرجة مدير عام في مديرية التربية والتعليم، داخل المديرية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وكذا الاستعلام عن التقاير الطبية الخاصة بالمجني عليه من المستشفى، ومدى وجود كاميرات مراقبة بمديرية التربية والتعليم من عدمه.

وكان مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "محمد. أ" مُقيم بمدينة فاقوس - موظف بدرجة مدير عام في مديرية التربية والتعليم، يتهم فيه "محمد.ك" عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، بالتعدي عليه بالضرب المُبرح وإحداث إصابته.

وأشار مُقدم البلاغ إلى أنه أثناء تواجد النائب مع عدد من المواطنين لإنهاء بعض الإجراءات بالمديرية، تصادف تواجده وحدثت مشادة كلامية بينهما، تعدى على إثرها النائب عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخلي في البطن، نُقل إثره إلى مستشفى "الأحرار"، وحرر عن ذلك المحضر رقم 13716 جنح أول الزقازيق لسنة 2017.