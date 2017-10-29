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الانتهاء من كشافات إنارة المرحلة الأولى من طريق وادي القمر بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الانتهاء من كشافات إنارة المرحلة الأولى من طريق وادي القمر بالإسكندرية

06:24 م الأحد 29 أكتوبر 2017

الانتهاء من كشافات إنارة المرحلة الأولى من طريق وادي القمر بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية محمد سلطان

الإسكندرية - أ ش أ:
شدد محافظ الإسكندرية محمد سلطان على ضرورة الانتهاء في أسرع وقت ممكن من تركيب جميع كشافات إنارة المرحلة الأولى من طريق وادى القمر وتشغيل التيار الكهربائي ، وذلك حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وأنهى حي العجمي تركيب جميع كشافات إنارة المرحلة الأولى من طريق وادى القمر ، وسيتم إنارة الطريق للمواطنين الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وشبكات الإنارة بالمدينة وتوفير جميع سُبل الأمان لضمان أمن وسلامة المواطنين وتفادي وقوع أي ناتجة عن سوء حالة الإنارة بالطرق الرئيسية.

هذا المحتوى من

Asha

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