الانتهاء من كشافات إنارة المرحلة الأولى من طريق وادي القمر بالإسكندرية

الإسكندرية - أ ش أ:

شدد محافظ الإسكندرية محمد سلطان على ضرورة الانتهاء في أسرع وقت ممكن من تركيب جميع كشافات إنارة المرحلة الأولى من طريق وادى القمر وتشغيل التيار الكهربائي ، وذلك حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وأنهى حي العجمي تركيب جميع كشافات إنارة المرحلة الأولى من طريق وادى القمر ، وسيتم إنارة الطريق للمواطنين الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وشبكات الإنارة بالمدينة وتوفير جميع سُبل الأمان لضمان أمن وسلامة المواطنين وتفادي وقوع أي حوادث ناتجة عن سوء حالة الإنارة بالطرق الرئيسية.