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الحكومة السورية: تحرير مدينة الرقة مجرد أكاذيب

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مصراوي Masrawy

السورية: تحرير مدينة الرقة مجرد أكاذيب

06:36 م الأحد 29 أكتوبر 2017

الحكومة السورية: تحرير مدينة الرقة مجرد أكاذيب

أرشيفية

دمشق - (د ب أ):
اتهمت الحكومة السورية التحالف الدولي بارتكاب جرائم في مدينة الرقة التي لا تزال محتلة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية قوله اليوم الأحد إن ادعاءات الولايات المتحدة وتحالفها المزعوم تحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش الإرهابي هي مجرد أكاذيب هدفها حرف انتباه الرأي العام الدولي عن الجرائم التي ارتكبها هذا التحالف وأدواته في محافظة الرقة ".

وأكد المصدر أن " مدينة الرقة مازالت مدينة محتلة ولا يمكن اعتبارها مدينة محررة إلا عندما يدخلها الجيش العربي السوري الذي يقاتل وحلفاؤه قطعان داعش ومن يتحالف معها من مجموعات مسلحة تدعي الوطنية في الوقت الذي تفتقد فيه إلى الحد الأدنى من المشاعر الإنسانية والوطنية ".

ودعت الخارجية السورية " المجتمع الدولي وكل المدافعين عن حقوق الشعوب لتعرية ما قامت به الولايات المتحدة وأدواتها ومطالبتها باحترام قرارات مجلس الأمن التي تدعو الجميع إلى الالتزام بوحدة ارض وشعب الجمهورية العربية السورية وبحل هذا التحالف المشبوه وغير الشرعي".

وسيطرت قوات سورية الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي منتصف الشهر الجاري على مدينة الرقة التي كان يتخذها تنظيم داعش عاصمة له بعد معارك استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

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