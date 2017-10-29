الجيش اليمني يعلن مقتل 14 حوثيًا وإصابة 50 آخرين شرق صنعاء
الجيش اليمني يعلن مقتل 14 حوثيًا وإصابة 50 آخرين شرق صنعاء
06:31 م الأحد 29 أكتوبر 2017
الجيش اليمني
صنعاء - (د ب أ):
أعلنت قوات الجيش اليمني اليوم الأحد مقتل 14 عنصرًا من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وإصابة 50 آخرين في قصف ومعارك بمديرية نهم 40 كم شرقي صنعاء.
ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية -الحوثيون وقوات صالح- في عدة مواقع بمديرية نهم، ما أدى كذلك إلى مقتل اثنين من رجال الجيش واصابة سبعة آخرين.
واوضح الموقع أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتعزيزات للميليشيا في مناطق متفرقة بالمديرية ذاتها.
وفي مديريتي سنحان والحيمة الداخلية جنوبي صنعاء، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات لها تجمعات ومواقع عسكرية تسيطر عليها الميليشيا، إلى جانب استهداف مواقع عسكرية لهم في جبل عطان، غرب صنعاء، حسب مصادر ميدانية اخرى.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الجيش اليمني يسيطر على آخر معاقل تنظيم القاعدة جنوب اليمن
-
السعودية تتهم ايران بإفشال مساعي السلام في اليمن
-
بدء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان دول التحالف لدعم الشرعية
-
مسلحون يغتالون إمام مسجد في مدينة عدن جنوب اليمن
إعلان
إعلان