الجيش اليمني يعلن مقتل 14 حوثيًا وإصابة 50 آخرين شرق صنعاء

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش اليمني اليوم الأحد مقتل 14 عنصرًا من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وإصابة 50 آخرين في قصف ومعارك بمديرية نهم 40 كم شرقي صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية -الحوثيون وقوات صالح- في عدة مواقع بمديرية نهم، ما أدى كذلك إلى مقتل اثنين من رجال الجيش واصابة سبعة آخرين.

واوضح الموقع أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتعزيزات للميليشيا في مناطق متفرقة بالمديرية ذاتها.

وفي مديريتي سنحان والحيمة الداخلية جنوبي صنعاء، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات لها تجمعات ومواقع عسكرية تسيطر عليها الميليشيا، إلى جانب استهداف مواقع عسكرية لهم في جبل عطان، غرب صنعاء، حسب مصادر ميدانية اخرى.