أخبار عاجلة

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش -
عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" -
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يعلن مقتل 14 حوثيًا وإصابة 50 آخرين شرق صنعاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يعلن مقتل 14 حوثيًا وإصابة 50 آخرين شرق صنعاء

06:31 م الأحد 29 أكتوبر 2017

الجيش اليمني يعلن مقتل 14 حوثيًا وإصابة 50 آخرين شرق صنعاء

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش اليمني اليوم الأحد مقتل 14 عنصرًا من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وإصابة 50 آخرين في قصف ومعارك بمديرية نهم 40 كم شرقي صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية -الحوثيون وقوات صالح- في عدة مواقع بمديرية نهم، ما أدى كذلك إلى مقتل اثنين من رجال الجيش واصابة سبعة آخرين.

واوضح الموقع أن المعارك تزامنت مع سلسلة غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتعزيزات للميليشيا في مناطق متفرقة بالمديرية ذاتها.

وفي مديريتي سنحان والحيمة الداخلية جنوبي صنعاء، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات لها تجمعات ومواقع عسكرية تسيطر عليها الميليشيا، إلى جانب استهداف مواقع عسكرية لهم في جبل عطان، غرب صنعاء، حسب مصادر ميدانية اخرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش اليمني يسيطر على آخر معاقل تنظيم القاعدة جنوب اليمن

    أخبار

  • تتهم ايران بإفشال مساعي السلام في اليمن

    أخبار

  • بدء اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان دول التحالف لدعم الشرعية

    أخبار

  • مسلحون يغتالون إمام مسجد في مدينة عدن جنوب اليمن

    أخبار

إعلان

0b099d85ff.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

السعودية: السماح للنساء بدخول الملاعب السعودية في 2018

السعودية: السماح للنساء بدخول الملاعب السعودية في 2018

الخطوط السعودية تبدأ غدًا تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى بغداد بعد توقف 27 عامًا

الخطوط السعودية تبدأ غدًا تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى بغداد بعد توقف 27 عامًا

شرم الشيخ في خطر.. هل تقضي «نيوم» السعودية على عاصمة مصر السياحية؟

شرم الشيخ في خطر.. هل تقضي «نيوم» السعودية على عاصمة مصر السياحية؟