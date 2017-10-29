أخبار عاجلة

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش -
عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" -
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة اليونانية تقبض على رجل على خلفية إرسال طرود ملغومة لقادة أوروبيين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة اليونانية تقبض على رجل على خلفية إرسال طرود ملغومة لقادة أوروبيين

06:20 م الأحد 29 أكتوبر 2017

الشرطة اليونانية تقبض على رجل على خلفية إرسال طرود ملغومة لقادة أوروبيين

الشرطة اليونانية


أثينا - (د ب أ):

ألقى محققون يونانيون من إدارة مكافحة الإرهاب القبض على رجل، 29 عامًا في أثينا، يشتبه في أنه أرسل طرودا مفخخة إلى عدد من السياسيين الأوروبيين في وقت سابق من العام الجاري.

وتم القبض على الرجل، الذي يشتبه في إنه إرهابي يساري أمس السبت، بينما كان يحاول إخلاء منزل اتخذه المتطرفون كملاذ آمن في وسط المدينة. وعثر المسؤولون على مخبأ للأسلحة والمتفجرات والوثائق المزورة في المنزل الآمن، وتواصل الشرطة البحث عن مخابئ أخرى مماثلة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليونانية.

وقال المسؤولون إن الرجل يشتبه في أنه أرسل طردا مفخخا أدى إلى إصابة رئيس الوزراء اليوناني السابق لوكاس باباديموس بجروح خطيرة، بالإضافة إلى طردين مفخخين لوزير المالية الألماني السابق فولفجانج شويبله ومكتب باريس لصندوق النقد الدولي.

والمشتبه به مرتبط بعدة جماعات يسارية راديكالية، من بينها منظمة -مؤامرة خلايا النار- اليونانية السرية، التي أعلنت مسؤوليتها عن إرسال القنبلة إلى شويبله في مارس.

وتم الكشف عن مواد متفجرة داخل العبوة، التي تم إرسالها إلى شويبله، عندما تم فحصها بواسطة أشعة- إكس في غرفة البريد التابعة لوزارة المالية الألمانية. وأصيب أحد الموظفين بصندوق النقد الدولي بعد ذلك بأيام في فتح طرد مماثل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بوتين يؤكد دعمه لوحدة الأراضي السورية في اتصال بأردوغان

    أخبار

  • : الإرهاب والخطاب المتطرف ضد الإسلام يحرم المرأة من التطور

    أخبار

  • بعد ميسي.. داعش "تأسر" ديشامب "عدو الله" في تهديدها قبل

    أخبار

  • تدين الهجوم الإرهابي على حافلة للشرطة في البحرين

    أخبار

إعلان

d176e2cef3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - تعليق ك. حمدي الصافي و ك. شريف الشمرلي على هزيمة مصر من تونس

أمم إفريقيا للطائرة - تعليق ك. حمدي الصافي و ك. شريف الشمرلي على هزيمة مصر من تونس

وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

تامر أمين: «مصر مش دولة فقيرة.. لكن بتتسرق» (فيديو)

"انتصارات أكتوبر بين عبقرية المصري القديم والمعاصر" ندوة بجامعة القاهرة غدًا

"انتصارات أكتوبر بين عبقرية المصري القديم والمعاصر" ندوة بجامعة القاهرة غدًا