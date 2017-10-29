الشرطة اليونانية تقبض على رجل على خلفية إرسال طرود ملغومة لقادة أوروبيين



أثينا - (د ب أ):

ألقى محققون يونانيون من إدارة مكافحة الإرهاب القبض على رجل، 29 عامًا في أثينا، يشتبه في أنه أرسل طرودا مفخخة إلى عدد من السياسيين الأوروبيين في وقت سابق من العام الجاري.

وتم القبض على الرجل، الذي يشتبه في إنه إرهابي يساري أمس السبت، بينما كان يحاول إخلاء منزل اتخذه المتطرفون كملاذ آمن في وسط المدينة. وعثر المسؤولون على مخبأ للأسلحة والمتفجرات والوثائق المزورة في المنزل الآمن، وتواصل الشرطة البحث عن مخابئ أخرى مماثلة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اليونانية.

وقال المسؤولون إن الرجل يشتبه في أنه أرسل طردا مفخخا أدى إلى إصابة رئيس الوزراء اليوناني السابق لوكاس باباديموس بجروح خطيرة، بالإضافة إلى طردين مفخخين لوزير المالية الألماني السابق فولفجانج شويبله ومكتب باريس لصندوق النقد الدولي.

والمشتبه به مرتبط بعدة جماعات يسارية راديكالية، من بينها منظمة -مؤامرة خلايا النار- اليونانية السرية، التي أعلنت مسؤوليتها عن إرسال القنبلة إلى شويبله في مارس.

وتم الكشف عن مواد متفجرة داخل العبوة، التي تم إرسالها إلى شويبله، عندما تم فحصها بواسطة أشعة- إكس في غرفة البريد التابعة لوزارة المالية الألمانية. وأصيب أحد الموظفين بصندوق النقد الدولي بعد ذلك بأيام في فتح طرد مماثل.