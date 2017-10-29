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غدًا.. البرلمان يناقش أزمة تأخر تسلم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية كتبهم الدراسية

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غدًا.. البرلمان يناقش أزمة تأخر تسلم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية كتبهم الدراسية غدًا.. البرلمان يناقش أزمة تأخر تسلم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية كتبهم الدراسية

التحرير

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تطرح النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة غدا الاثنين طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، وذلك بجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، حول ما سمته بتخاذل الوزارة الشديد في حل مشكلة كتب الطلاب من ذوى الإعاقات البصرية بطريقة برايل، حيث لم يتم تسليمها للطلاب حتى الآن، وبالأصل لم يتم الطباعة إلا لجزء ضئيل جدا، رغم مرور أكثر من شهر ونصف على بداية العام الدراسي.

وأوضحت في طلب الإحاطة أنه بالرغم من إثارة الموضوع في وسائل الإعلام وتقديم بيان عاجل حوله في جلسات مجلس النواب مؤخرًا، فإن الوزارة خرجت ببيان ضعيف لم يقدم حلا ولم يعلن معاقبة مسئول، ولم يحدد موعدا لتسليم الطلاب الكتب.

وأكدت النائبة هجرس أنها سوف تطرح في طلب الإحاطة القضية بكل تفاصيلها، وستطالب بإنزال أشد العقاب على المتسبب في هذه «الكارثة»، كما ستطالب بمحاسبة كل قيادات الوزارة الذين لم يحركوا ساكنا في هذه المشكلة الملحة حتى الآن.

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وتابعت: «استمرار وجود المشكلة إلى الآن يلقى بعلامات استفهام كثيرة، فإذا كان عدم الوصول لحل للمشكلة سببه استهتار بالأبناء التلاميذ والطلاب من ذوى الإعاقات البصرية، فذلك إهدار صريح للدستور المصرى، وتمييز سلبى مرفوض يجب المحاسبة عليه، وإذا كانت الوزارة ما زالت تبحث عن حلول لعظم المشكلة وضخامتها فهذا يعنى فشلا ذريعا لكل قيادات الوزارة في إدارة أزمة ملحة وآنية لا تحتمل التأخير».

وشددت النائبة على أنها لن تترك القضية وسوف تساند حق الأبناء من الطلاب ذوى الإعاقات البصرية في تسلم كتبهم الدراسية مهما حدث، ولن تتهاون في أن ينال المتسبب لتلك الكارثة جزاءه المناسب.

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التحرير

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