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رئيس الوزراء يلتقى وزيرة التخطيط ورئيس الشركة القابضة للاستثمارات المالية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يلتقى وزيرة التخطيط ورئيس الشركة القابضة للاستثمارات المالية

06:23 م الأحد 29 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يلتقى وزيرة التخطيط ورئيس الشركة القابضة للاستثمارات المالية

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الأحد بمقر وزراة التخطيط ضم وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "إن آى كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول بعض الأفكار في إطار كيفية إيجاد اليات استثمار جديدة يمكن الاستفادة منها في تطوير بعض القطاعات.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول بعض المقترحات بهدف مساعدة الدولة في تحسين إدارة المشروعات القومية وغيرها من المشروعات الكبرى في مختلف المجالات للوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في التنفيذ والجودة والتكلفة الاقتصادية.

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مصراوي Masrawy

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