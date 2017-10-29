الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين رئيس أركان القوات المسلحة الجديد -نص كامل

كتب- محمد قاسم:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثة، التي تتضمن تعيين اللواء محمد فريد حجازي، رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة وترقيته إلى رتبة الفريق، وكذلك تعيين الفريق محمود حجازي رئيس الأركان السابق مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

كان السيسي، أصدر أمس السبت، قراراته الثلاثة.