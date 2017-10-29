براءة صاحب كافيه "كييف" من تهمة البلاغ الكاذب
براءة صاحب كافيه "كييف" من تهمة البلاغ الكاذب
05:34 م الأحد 29 أكتوبر 2017
كافيه كييف
كتب- محمود السعيد:
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الأحد، ببراءة أسامة النجار صاحب كافية "كييف" الذى شهد واقعة قتل الشاب محمود بيومى أثناء مشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نهائي البطولة الإفريقية بمصر الجديدة من تهمة البلاغ الكاذب، والتعويض فى الدعوى المقامة ضده من شريكته هناء موافى.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو مختار وأمانة سر عمرو غنيم .
كان المستشار باسم وهبة المحامي بالنقض والدستورية العليا وكيلا عن أسامة النجار، أقام دعوى ضد شريكة النجار واتهمها فيها بالنصب إلا أنها حصلت على حكم بالبراءة، فيما أقامت دعوى ضد موكله بتهمة البلاغ الكاذب إلا أن المحكمة أصدرت حكما ببراءته.
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