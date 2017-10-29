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تجديد حبس المتهم برفع "علم المثليين" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس المتهم برفع "علم المثليين" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

05:31 م الأحد 29 أكتوبر 2017

علم المثليين

كتب- طارق سمير:

جددت نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، اليوم الأحد، حبس "أحمد، ع" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة رفع علم المثليين "الرينبو" بحفل الفرقة الموسيقية "مشروع ليلي".

وأكد المحامي عمرو محمد، في وقت سابق، أن النيابة أسندت للمتهم الأول تهمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بطرق علانية.

ولفت إلى أن 3 اتهامات أسندت للمتهمة الثانية وهي: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، والترويج لأفكار ومعتقدات تلك الجماعة بالقول والكتابة، والتحريض على الفسق والفجور في مكان عام.

يُشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيقات في واقعة الاحتفال الذي أقيم بالتجمع الخامس بمول "كايروفيستفال"، ورفع بعض المشاركين "علم المثليين" به.

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