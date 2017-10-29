أكاديمية البحث العلمي: معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار نوفمبر المقبل

كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن بداية معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار2017 الذي تنظمه الأكاديمية في الفترة من 22 وحتى 23 نوفمبر 2017 بقاعة الصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض في مدينة نصر.

وتنظم الأكاديمية هذا المعرض سنويًا وذلك فى إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار التي تسهم في تيسير المفهوم العلمي للابتكار والاختراع بين فئات المجتمع، فضلاً عن توثيق الصلة وبناء جسور قوية من التعاون بالمحيط العربي والدولي في مجالات المعارف العلمية والتقنيات الحديثة.

ومن المقرر أن تقدم الأكاديمية، هذا العام دعم لأفضل الابتكارات والاختراعات التي تؤدى إلى توليد تكنولوجية وطنية ودعم وتفعيل الابتكارات المصرية للوصول إلى مرحلة الإنتاج، ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة قائمة على أساس علمي سليم وقابلة للتطبيق؛ لحل بعض المشكلات التي تجابه الصناعة الوطنية والإنتاج بصفة عامة.

وقالت الأكاديمية -في بيان لها-، إنها تستهدف هذا العام استقطاب الكفاءات والقدرات الموهوبة والاستثنائية التي تمتلك أفكار مبتكرة، كما ستدعم الأكاديمية أفضل الأفكار المقدمة كنموذج أولي ليتم احتضانها فی البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، وهو أحد البرامج الهامة لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضح البيان أن الأكاديمية ستوفر لكل شركة بالإضافة إلى المساعدة في التسويق والحسابات والإدارة المالية والتواصل مع حلفاء استراتيجيين بالسوق والتواصل مع المستثمرين ومع مستثمري رأس المال المخاطر طاقم استشاري ورقابي وإدارة الملكية الفكرية وغيرها بحيث تصبح قادرة على تحويل الأفكار والابتكارات ومخرجات البحوث إلى شركات تكنولوجية ناشئة قادرة على المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية ومنتجاتها ذات قدرة تنافسية لتحقيق هدف الاقتصاد المعرفي من شركات التكنولوجيا.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للابتكار هو أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي؛ ليفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة، وهو ما يمثل استكمالاً لدور ورسالة الأكاديمية في خدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى، وتأكيداً على أهمية ربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة وغيرها من المجالات.

وأشارت الأكاديمية، إلى أن معرض القاهرة الدولي للابتكار شهد على مدار الثلاث سنوات السابقة رواجًا هائلًا ونجاحًا كبيرًا بين الأوساط المختلفة، ورأت الأكاديمية هذا العام تحويل المعرض إلى عمل مؤسسي شامل يقوم علي التعاون مع كافة المؤسسات والعمل على محاور متعددة في شكل نشاطات ومسابقات ودراسات مختلفة.