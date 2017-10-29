أخبار عاجلة

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش -
عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" -
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

7 أشياء تجنبيها لتبدين أكثر أناقة.. منها "البالرينا" مع الأزياء الرسمية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

7 أشياء تجنبيها لتبدين أكثر أناقة.. منها "البالرينا" مع الأزياء الرسمية

03:28 م الأحد 29 أكتوبر 2017

اخطاء الملابس

كتبت- فاطمة خالد:

تساهم بعض الخطوات البسيطة في جعل مظهرك أكثر أناقة، وبحسب موقع "برايد سايد" الأمريكي الترفيهي يمكنك تجنب 7 أشياء في الملابس، وهي : 

 

1- الحذاء المسطح مع الأزياء الرسمية

الحذاء المسطح غير مناسب مع الأزياء الرسمية، إذ يفضل ارتداء الحذاء ذو العكب العالي معها، لتبدين أكثر أناقة.

2- "التيشرت" الطويل مع البنطال الجينز

ارتداء "تيشرت" ضيق طويل مع الجينز لا يجعل مظهرك أنيق، يمكنك طي التيشرت داخل البنطال، وإذا كنت لا تفضلين هذا المظهر، يمكنك الإستعانة "بالتيشريت" أو القميص الواسع.

3- الحقائب الضخمة في المناسبات

إذا كنت تستعدين لحضور مناسبة اجتماعية، أو تناول عشاء في مطعم، يفضل ارتداء الحقائب الصغيرة، خاصة إذا كنت ترتدين ملابس السهرة.

4- حذاء الكاحل مع "الجيبة" القصيرة

نادرا ما تتناسب أحذية الكاحل مع "الجيبة"، خاصة القصير منها، إذ تبدو الساق أقصر عند ارتدائها، بدلا عنها يمكن ارتداء الأحذية المسطحة الكلاسيكية أو الطويلة في الشتاء.

5- القميص الواسع مع "الجيبة" الواسعة

ارتداء ملابس واسعة، لا يجعل مظهرك أنيق، من الأفضل أن تحققي التوازن بارتداء "جيبة" أو بنطال ضيق مع قميص واسع، أو العكس.

6- الحذاء الكبير

الأحذية الكبيرة لا تجعل مظهر غير جيد فقط، بل إنها غير مريحة أيضا، كما يمكن أن تتسبب في آلام القدم

7- حمالات الصدر

من غير اللائق إظهار شريط حمالات الصدر.

إعلان

إعلان

c07305e479.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"

عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي