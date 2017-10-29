7 أشياء تجنبيها لتبدين أكثر أناقة.. منها "البالرينا" مع الأزياء الرسمية

كتبت- فاطمة خالد:

تساهم بعض الخطوات البسيطة في جعل مظهرك أكثر أناقة، وبحسب موقع "برايد سايد" الأمريكي الترفيهي يمكنك تجنب 7 أشياء في الملابس، وهي :

1- الحذاء المسطح مع الأزياء الرسمية

الحذاء المسطح غير مناسب مع الأزياء الرسمية، إذ يفضل ارتداء الحذاء ذو العكب العالي معها، لتبدين أكثر أناقة.

2- "التيشرت" الطويل مع البنطال الجينز

ارتداء "تيشرت" ضيق طويل مع الجينز لا يجعل مظهرك أنيق، يمكنك طي التيشرت داخل البنطال، وإذا كنت لا تفضلين هذا المظهر، يمكنك الإستعانة "بالتيشريت" أو القميص الواسع.

3- الحقائب الضخمة في المناسبات

إذا كنت تستعدين لحضور مناسبة اجتماعية، أو تناول عشاء في مطعم، يفضل ارتداء الحقائب الصغيرة، خاصة إذا كنت ترتدين ملابس السهرة.

4- حذاء الكاحل مع "الجيبة" القصيرة

نادرا ما تتناسب أحذية الكاحل مع "الجيبة"، خاصة القصير منها، إذ تبدو الساق أقصر عند ارتدائها، بدلا عنها يمكن ارتداء الأحذية المسطحة الكلاسيكية أو الطويلة في الشتاء.

5- القميص الواسع مع "الجيبة" الواسعة

ارتداء ملابس واسعة، لا يجعل مظهرك أنيق، من الأفضل أن تحققي التوازن بارتداء "جيبة" أو بنطال ضيق مع قميص واسع، أو العكس.

6- الحذاء الكبير

الأحذية الكبيرة لا تجعل مظهر غير جيد فقط، بل إنها غير مريحة أيضا، كما يمكن أن تتسبب في آلام القدم

7- حمالات الصدر

من غير اللائق إظهار شريط حمالات الصدر.