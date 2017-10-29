أخبار عاجلة

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش -
عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي" -
10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة -
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي -
ترامب: يجب التحقيق في صلة كلينتون بملف التدخل الروسي في الانتخابات -
وزيرة الجيوش الفرنسية: الحرب على الإرهاب في الشرق الأوسط لم تصل نهايتها -
​محافظ الجيزة يبحث تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة -
​طلاب طب عين شمس يحصدون الجوائز الأولى في مهرجان المسرح الدولى للجامعات بطنجة -
وفاة مسنة مصرية على متن طائرة قادمة من السعودية -
الزمالك يواجه الأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

طلب إحاطة لرئيس الوزراء يطالب بتثبيت عقود 25 ألف فرد بمديرية تعليم الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طلب إحاطة لرئيس الوزراء يطالب بتثبيت عقود 25 ألف فرد بمديرية تعليم الشرقية

05:31 م الأحد 29 أكتوبر 2017

طلب إحاطة لرئيس الوزراء يطالب بتثبيت عقود 25 ألف فرد بمديرية تعليم الشرقية

النائبة فايقة فهيم عضو مجلس النواب

القاهرة- مصراوى:

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بشأن وجود 25 ألف متعاقد بالتربية والتعليم بالشرقية من أصحاب المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة والعمال يتقاضى الفرد منهم 70 جنيها كراتب شهري.

وأضافت" فهيم"، في طلب الاحاطة، أن الأزمة تعود إلى عام 2011 عندما صدرت موافقة من محافظ الشرقية السابق عزازي علي عزازي بعودة من سبق لهم العمل بالتربية والتعليم وترك العمل قبل ثورة الـ 25 من يناير سواء بإرادتهم أو بغيرها.

وأوضحت "فهيم"، أن "محافظ الشرقية الراحل قام بالتأشير على طلبات للمواطنين بأن يحرر لهم عقود ترتب عليها التعاقد على ما لايقل عن 40 ألف وظيفة فى مختلف القطاعات بمرتب يتراوح بين 70 إلى 110 جنيهاً".

وأشارت إلى أن الـ5% لذوى الاحتياجات الخاصة يتقاضون مبلغ مابين 70 إلى 80 جنيه مما لا يتناسب تماماً مع الظروف المعيشية الصعبة الخاصة بهم.

وقالت "فهيم"، إن هناك خطابات ومراسلات تمت بين الأجهزة المعنية بهذا الأمر وهم "مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية، المحافظة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة" لبحث كيفية تقنين أوضاع المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة والعمال بعد أن تم حل مشكلة المؤهلات العليا وتقنين أوضاعهم إلى معلم وأخصائي مساعد.

وقالت النائبة إن جميع المتعاقدين تفاجئوا برفض التثبيت حالياً لأسباب غير واضحة، خاصة بعد أن تم مراجعة جميع أوراقهم في المالية وإعطاء الموافقة المبدئية.

وأشارت "فهيم" إلى أن هناك من المتعاقدين من يعول أُسر ومنهم من هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يهدد أسرهم بالتشرد والانهيار في أي وقت بسبب التأخير في التثبيت والتقنين في أوضاعهم.

وناشدت فايقة فهيم، رئيس مجلس النواب التدخل الفوري لإتخاذ ما يلزم من إجراءات ملزمة للجهات المعنية لحل تلك الأزمة، وتحويل الإحاطة إلى اللجنة المختصة لدراسته.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس النواب يلتقي وفد الجالية المصرية في نيويورك

    أخبار

  • "علشان تبنيها": ٢٢٠ نائبًا برلمانيًا يشاركون في الحملة

    أخبار

  • عبدالعال من نيويورك: البرلمان "مجلس حرب".. والفرص متاحة للمعارضة

    أخبار

  • "علشان تبنيها": ٣ ملايين و٧٧ ألف استمارة في جميع المحافظات حتى الآن

    أخبار

إعلان

215f21e08f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

تقرير: الشرطة التركية تقبض على 68 شخصًا يُشْتَبَه في انتمائهم لداعش

عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"

عباس: "المصالحة الفلسطينية" تدفع جهود إنهاء الصراع "الفلسطيني - الإسرائيلي"

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

10 مصابين في انقلاب "ميني باص" على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي

إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامها بالاتفاق النووي