طلب إحاطة لرئيس الوزراء يطالب بتثبيت عقود 25 ألف فرد بمديرية تعليم الشرقية

القاهرة- مصراوى:

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بشأن وجود 25 ألف متعاقد بالتربية والتعليم بالشرقية من أصحاب المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة والعمال يتقاضى الفرد منهم 70 جنيها كراتب شهري.

وأضافت" فهيم"، في طلب الاحاطة، أن الأزمة تعود إلى عام 2011 عندما صدرت موافقة من محافظ الشرقية السابق عزازي علي عزازي بعودة من سبق لهم العمل بالتربية والتعليم وترك العمل قبل ثورة الـ 25 من يناير سواء بإرادتهم أو بغيرها.

وأوضحت "فهيم"، أن "محافظ الشرقية الراحل قام بالتأشير على طلبات للمواطنين بأن يحرر لهم عقود ترتب عليها التعاقد على ما لايقل عن 40 ألف وظيفة فى مختلف القطاعات بمرتب يتراوح بين 70 إلى 110 جنيهاً".

وأشارت إلى أن الـ5% لذوى الاحتياجات الخاصة يتقاضون مبلغ مابين 70 إلى 80 جنيه مما لا يتناسب تماماً مع الظروف المعيشية الصعبة الخاصة بهم.

وقالت "فهيم"، إن هناك خطابات ومراسلات تمت بين الأجهزة المعنية بهذا الأمر وهم "مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية، المحافظة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة" لبحث كيفية تقنين أوضاع المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة والعمال بعد أن تم حل مشكلة المؤهلات العليا وتقنين أوضاعهم إلى معلم وأخصائي مساعد.

وقالت النائبة إن جميع المتعاقدين تفاجئوا برفض التثبيت حالياً لأسباب غير واضحة، خاصة بعد أن تم مراجعة جميع أوراقهم في المالية وإعطاء الموافقة المبدئية.

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وأشارت "فهيم" إلى أن هناك من المتعاقدين من يعول أُسر ومنهم من هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يهدد أسرهم بالتشرد والانهيار في أي وقت بسبب التأخير في التثبيت والتقنين في أوضاعهم.

وناشدت فايقة فهيم، رئيس مجلس النواب التدخل الفوري لإتخاذ ما يلزم من إجراءات ملزمة للجهات المعنية لحل تلك الأزمة، وتحويل الإحاطة إلى اللجنة المختصة لدراسته.