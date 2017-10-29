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رسميًا.. عماد أديب على شاشة "الحياة" في 2018

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مصراوي Masrawy

رسميًا.. عماد أديب على شاشة "الحياة" في 2018

05:29 م الأحد 29 أكتوبر 2017

تليفزيون الحياة

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت شبكة تليفزيون الحياة، تحت إدارتها الجديدة "مجموعة تواصل الإعلامية"، انضمام الإعلامي الكبير عماد الدين أديب رسميًا إلى فريق عملها، في برنامج يومي جديد، يبدأ بثه مع الانطلاقة الجديدة للشبكة مطلع عام 2018.

التعاقد الرسمي مع أديب جاء بعد مفاوضات من عدة قنوات، اختار منها "الحياة"، مؤكدًا سعادته بالانضمام لهذه الشبكة العريقة والناجحة في ظل إدارتها الجديدة، متمنيا تحقيق قفزة حقيقية في المحتوى الإعلامي وإعادة الاحترام والبهجة بشكل محترف إلى الجمهور في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المرحلة.

ووقع أديب، العقد مع شريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة "تواصل"، المالك الجديد لشبكة تليفزيون الحياة، في احتفال أقيم خصيصا للإعلان عن التعاقد، الذي اعتبره "خالد" إضافة كبيرة لقنوات الحياة، والتي تسعي لضم أقوى وأهم الإعلاميين، الذين سيعيدون للجمهور متعة المشاهدة، ولمجموعة قنوات الحياة المكانة التي تستحقها.

وقالت هالة سرحان، رئيس شبكة القنوات، إن خبرة أديب سوف تدعم الشاشات المصرية في استعادة ريادتها، خاصة وأن البرنامج الجديد سيمثل انطلاقة غير مسبوقة في شكل برامج الحوار التليفزيوني.

عودة أديب إلى الحوار التليفزيوني بعد سنوات منذ توقف آخر برامجه "بهدوء" جاءت مصحوبة بشائعات كثيرة حول وجهته القادمة، لكنه حسمها بالتعاقد مع "الحياة"، في المؤتمر الذي شهد حضورا مكثفا من شخصيات عامة وإعلاميين.

حضر المؤتمر كوكبة من الإعلاميين والصحفيين منهم: "مجدي الجلاد، وعمرو الليثي، ووائل الإبراشي، وعادل أديب، وجمال عنايت، وعبده زينة، ونبيل رشوان"، وهالة سرحان، رئيس شبكة قنوات الحياة، وشريف خالد، رئيس مجلس إدارة شركة تواصل. وقال شريف خالد، رئيس مجلس إدارة تواصل، إن المجموعة تقدر انضمام الإعلامي عماد الدين أديب، إلى فريق عملها، مؤكدًا أنه على ثقة بأنه سوف يكون إضافة كبيرة للقناة. وشدد خالد، حرصه الشخصي والقناة على تقديم جميع الإمكانيات لإنجاح البرنامج الجديد.

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