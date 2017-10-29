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برزاني يرفض الاستمرار في منصبه رئيسا لإقليم كردستان

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مصراوي Masrawy

برزاني يرفض الاستمرار في منصبه رئيسا لإقليم كردستان

05:27 م الأحد 29 أكتوبر 2017

برزاني يرفض الاستمرار في منصبه رئيسا لإقليم كردستان

مسعود برزاني

إربيل - (د ب أ):
وجه رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، اليوم الأحد، رسالة إلى برلمان كردستان، وأشار فيها إلى "رفضه الاستمرار في منصبه، أو التعديل على قانون رئاسة الإقليم، أو تمديد فترة رئاسة الإقليم".

وأضاف برزاني: "يجب عقد اجتماع في أسرع وقت ممكن، وحل المسألة، من أجل ألا يحدث هناك فراغ قانوني، في مهام وسلطات رئيس الإقليم"، بحسب موقع "رووداو" الإخباري الكردي.

وتابع: "أنا كمسعود برزاني، سأستمر كأحد مقاتلي البيشمركة مع جماهير شعبنا وأعزائنا البيشمركة في النضال للحصول على حقوق شعبنا والمحافظة على مكتسبات شعبنا".

وبحسب ما جاء في مسودة مشروع قانون رئاسة إقليم كردستان ـ العراق المرقم 1 لسنة 2005، المعدل، فسيتم توزيع هذه الصلاحيات على السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية"، وسينفذ القانون خلال 15 يوما من المصادقة عليه.

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